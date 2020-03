Universität Regensburg Neue Fakultät für Informatik und Data Science gegründet

In seiner Sitzung am 6. März 2020 hat der Universitätsrat der Universität Regensburg die Änderung der Grundordnung zur Gründung der neuen Fakultät für Informatik und Data Science beschlossen. Diese Änderung hat nun das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst genehmigt.

Regensburg. „Das ist eine der wichtigsten und zukunftsweisenden Entscheidungen für die Universität Regensburg seit langer Zeit“, betont Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg. „Mit der neuen Fakultät für Informatik und Data Science bündeln wir unsere bereits vorhandenen Informatikkompetenzen und erschießen uns vor allem vielfältige Innovationsfelder in Künstlicher Intelligenz und Data Science in Forschung und Lehre.“ Bereits in Kürze werden fünf neue Lehrstühle international ausgeschrieben. Durch die Hightech Agenda des Freistaats Bayern ist der weitere Ausbau der Fakultät zügig möglich. Im Bereich der Informatik und KI sollen auch circa 400 neue Studienplätze an der Universität Regensburg entstehen.