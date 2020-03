Zeit zur Vorbereitung Mittelschulen, Realschulen und Wirtschaftsschulen – Abschlussprüfungen um 14 Tage verschoben

Das Bayerische Kultusministerium verschiebt die Prüfungen für die Mittleren Schulabschlüsse und die besondere Leistungserhebung zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule um 14 Tage.

Bayern. „Wir wollen genügend Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfungen geben. Im Zentrum unserer Überlegungen stehen die Belange unserer Schülerinnen und Schüler. Alle sollen faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen“, betont Kultusminister Michael Piazolo. Der Termin der Entlassung der Absolventinnen und Absolventen wird auf den letzten Schultag verlegt.

Neuer Terminplan

Mittelschule: Die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss beginnen statt am 16. Juni am 30. Juni. Lediglich im Fach Muttersprache bleibt es beim 17. Juni als Prüfungstermin. Die Prüfungen für den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule beginnen statt am 22. Juni am 6. Juli. Lediglich im Fach Muttersprache bleibt es beim 18. Juni als Prüfungstermin.

Realschule: Die schriftlichen Prüfungen beginnen statt am 16. Juni am 30. Juni. Die zentralen mündlichen Prüfungen in den Fremdsprachen werden ebenso nach hinten verschoben.

Wirtschaftsschule: Die Prüfungen beginnen statt am 27. April am 11. Mai.

„Es war auch in diesem Fall wichtig für mich, die neuen Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen. In gemeinsamer Anstrengung wollen wir den Absolventinnen und Absolventen auch in dieser Ausnahmesituation bestmögliche Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bieten. Mein herzlicher Dank gilt noch einmal ausdrücklich allen Lehrerinnen und Lehrern für ihren Einsatz und die exzellente Arbeit. Auch die Eltern und die Schülerinnen und Schüler zeigen ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Aktuelle Informationen zu den neuen Prüfungsterminen findet man auf im Internet unter www.km.bayern.de.