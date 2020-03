Goegy-Kleiderkreisel Regensburger Schüler spenden gebrauchte Kleidung an Caritas Kelheim

Beim ersten Goegy-Kleiderkreisel des Goethe-Gymnasiums Regensburg spenden Schüler gebrauchte Kleidung an die Caritas Kelheim.

Kelheim. Angeblich tragen die Deutschen nur rund 40 Prozent der Kleidung, die sie in ihren oft bis an den Rand gefüllten Schränken haben. Bei Heranwachsenden kommt hinzu, dass sie schnell aus ihren schönen Sachen wachsen. Viele Stücke, bei deren Herstellung und Vertrieb Ressourcen und Energie verbraucht wurden, bleiben so einfach liegen. Dabei könnten sie anderen noch eine Freude bereiten.

Das dachten sich auch die Kolleginnen und Kollegen vom Arbeitskreis „Wertebildung“, als sie unter der Stabführung von Dr. Anthofer die erste Mottowoche zum Thema „Sauberkeit und Nachhaltigkeit“ planten. Sie initiierten neben vielen weiteren Aktionen einen „Kleiderkreisel“, der dann zusammen mit der äußerst engagierten SMV des Goethe-Gymnasiums geplant und durchgeführt wurde. Ziel war, mit der Tauschparty Alternativen zur Wegwerfgesellschaft und zum unkritischen Konsum aufzuzeigen und Nachhaltigkeit zu propagieren.

So konnte man am Mittwoch in der ersten Mottowoche vom 2. bis 6. Dezember 2019) bis zu fünf Kleidungsstücke in den Pausen bei der SMV abgeben, bekam Pfandmarken dafür und konnte dann mit diesen am Freitag in der sechsten Stunde im Zimmer 01 Fidelis bei Weihnachtsmusik munter „shoppen“. Wurde man fündig, konnte man mit ebenso vielen Teilen wieder heimgehen, wie man mitgebracht hat. Fleißig hatte die SMV die abgegebenen Teile, die Eva Meier schon in mühevoller Arbeit gesichtet und nach Größen sortiert hatte, auf Tischen ausgelegt. Probiert werden konnte in „Kabinen“ aus Stellwänden. Erfreut stellten die verantwortlichen Lehrerinnen, Frau Harthun, Frau Maier, Frau Porkert und Frau Schweiger fest, wie sorgsam die Schülerinnen und Schüler die Kleidung anschauten, sie wieder zusammenlegten, wenn sie nicht gefielen oder passten. Da ging es viel gesitteter zu als in manchen Geschäften in der Stadt. Gerade die Unterstufe hatte vieles an schöner Kleidung mitgebracht, einiges jedoch sehr klein, so dass es selbst den Fünftklässlern nicht mehr passte.

Das war aber gar nicht schlimm, denn die fünf Umzugskisten mit übrig gebliebener Kleidung wurden von Frau Schweiger an ihre Schwester Kathrin Montero Gonzalez übergeben, die bei der Caritas Kelheim arbeitet. Dort wird alte Kleidung gesammelt und einem neuen Zweck zugeführt. So wird noch tragbare Kleidung in den Caritas-Kleiderkammern in Kelheim, Abensberg und Mainburg gesammelt und dann kostenlos oder gegen einen geringen Aufpreis an bedürftige Mitbürger vor Ort weitergegeben oder in den Kleiderläden Carla Kelheim und Carla Abensberg verkauft. Mit dem Erlös wird die Finanzierung der Beratungs- und Hilfsdienste der Caritas Kelheim unterstützt.