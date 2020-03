Vom 16. März bis zum 19. April EBW sagt Kurse und Veranstaltungen komplett ab!

Aufgrund der allgemeinen Infektionslage in Bayern und vor dem Hintergrund der Schulschließungen wird auch das Evangelische Bildungswerk Regensburg vom Montag, 16. März, bis zum Sonntag, 19. April, seinen Kurs- und Veranstaltungsbetrieb ruhen lassen. Es entfallen in diesem Zeitraum sämtliche Veranstaltungen, unabhängig vom Veranstaltungsort.

Regensburg. Das EBW schließt sich damit der VHS und der KEB Regensburg an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an laufenden oder geplanten Kursen werden in der kommenden Woche, auch im Hinblick auf Gutschriften oder Rückerstattung von Kursgebühren informiert. Ebenso wird das EBW mit sämtlichen Kursleitern und Referenten Kontakt aufnehmen. Das Büro wird im beschränkten Umfang vormittags besetzt sein. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ebw-regensburg.de.