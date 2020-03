Coronavirus Kinderhaus in Sinzing sowie Kindergarten in Kareth am 12. und 13. März geschlossen

Das Landratsamt Regensburg informiert, dass das Kinderhaus St. Markus in Sinzing und der Kindergarten des Kinder-Familienhauses St. Elisabeth in Kareth am 12. und 13. geschlossen bleiben.