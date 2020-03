„Hackaburg School“ Spielerisches Coden am Wochenende in der „TechBase“

Rund 50 Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS und Pindl-Schulen Regensburg haben das Wochenende ab Freitag, 6. März, genutzt, um technische Lösungen zu erarbeiten, die das Schulleben und den Umweltschutz erleichtern sollen. Bei der „Hackaburg School“ wird dabei auch die Begeisterung der Schüler für Informatik und Technik geweckt.

Regensburg. Bereits zum zweiten Mal veranstalteten die „TechBase“ Regensburg mit der Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz, der Verein „ratisbona coding“ und die Regensburger Schulen FOS/BOS und Pindl diese Art Informatik-Intensivworkshop. Am Freitag überlegten sich die Teilnehmer in einzelnen Teams ihre Fragestellungen und tüftelten bis Samstagnachmittag an geeigneten Lösungen. Am Samstagnachmittag wurden nach den einzelnen Teampräsentationen die drei Gewinnerteams von einer Jury gekürt.

Den dritten Platz belegte das Team „Groupel“, das eine App für zielgerichtetes Teamtraining für Schüler entwickelten. Auf Platz zwei schafften es die Schülerinnen und Schüler von „TatüTata“, die sich Gedanken über ein intelligentes System für Fluchtwege in Gefahrensituationen machten. „Smash Car“ holten sich mit ihrer Idee für eine intelligente Müllentsorgung den ersten Platz.

Gewinner waren am Ende der „Hackaburg School“ aber eindeutig alle Teilnehmer, das hob auch Alexander Rupprecht, Geschäftsführer der TechBase, bei der Siegerprämierung noch einmal hervor. „Das Ziel der ,Hackaburg School‘ ist es, die jungen Leute für Informatik und Technik zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Ideen in die Realität umzusetzen.“ Nebenbei gelänge es durch derartige Veranstaltungen quasi spielerisch, die Scheu vor vermeintlich unlösbaren Aufgaben und komplizierten Technologien zu verlieren. Das Besondere in diesem Jahr war, dass sich sowohl die staatliche FOS/BOS als auch die privaten Pindl-Schulen gemeinsam an der „Hackaburg School“ beteiligten. Das betonte auch Peter Eigner, Pädagogischer IuK-Koordinator der Stadt Regensburg, in seiner Begrüßung und bedankte sich bei den engagierten Schulleiterin und Lehrkräften.

Als Ziel für das nächste Jahr haben sich die Organisatoren und Teilnehmer auf die Fahnen geschrieben, noch mehr Mitschüler und Mitschülerinnen für das „Hacking“-Event in der „TechBase“ zu begeistern.