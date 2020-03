Coronavirus OTH-Präsident begrüßt Entscheidung des bayerischen Kabinetts zu Semesterverschiebung

Prof. Dr. Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg. Foto: OTH Regensburg/Elisabeth Wiesner

Im Zuge der Corona-Epidemie hat das bayerische Kabinett in seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 10. März, beschlossen, den Beginn des Sommersemesters an allen bayerischen Hochschulen auf 20. April zu verschieben. Dies bedeutet eine Verlegung des Vorlesungsbetriebs und nicht eine generelle Schließung der Ostbayerischen Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg). Der Forschungsbetrieb etwa wird weitergehen.