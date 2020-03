Coronavirus Neunte Jahrgangsstufe der Mittelschule Regenstauf hat am 11. und 12. März keinen Unterricht

Foto: Mojzes Igor/123rf.com

In allen Klassen der neunten Jahrgangsstufe der Mittelschule am Schlossberg Regenstauf fällt am 11. und 12. März der Unterricht aus. Bei einem(r) Schüler(in) besteht der Verdacht einer Coronainfektion.