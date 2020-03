Schutzmaßnahmen Corona-Verdachtsfälle – Unterricht am Grundschulstandort Stulln fällt Montag und Dienstag aus

Im Landkreis Schwandorf gibt es begründete Verdachtsfälle auf Corona, die es erfordern, einige Schulklassen am Montag und Dienstag zu schließen. Die Schließungen erfolgen in Übereinstimmung mit dem Gesundheitsamt und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bayerischen Gesundheits- und des Bayerischen Kultusministeriums.

Landkreis Schwandorf. Komplett geschlossen bleibt in den nächsten beiden Tagen der Grundschulstandort Stulln mit den Klassen 1 bis 4.

An der Grundschule in Burglengenfeld bleiben die Klassen 2a und 4a geschlossen. Am Johann-Michael-Fischer-Gymnasium Burglengenfeld bleibt am Montag und am Dienstag die Klasse 7c geschlossen.

Zu einer weiteren Klasse an einem anderen Gymnasium im Landkreis kann und wird eine Entscheidung im Verlauf des Abends getroffen werden. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese entsprechend mitgeteilt.

Im Übrigen ist es im Moment so, dass es erst den einen heute mitgeteilten positiven Befund gibt. In den weiteren Fällen besteht aber ein begründeter Verdacht, da sich Personen in einem sog. Risikogebiet aufgehalten haben und sich bei ihnen grippale Symptome zeigen.