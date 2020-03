Bildung Erweiterung der Kinderkrippe in Laaber – Freie Wählergemeinschaft sieht „faden Beigeschmack“

Am Donnerstag hat der Bauausschuss des Marktes Laaber beschlossen, die Kinderkrippe an der Jakobstraße zu erweitern. Es sollen dort zwei weitere Kindergartengruppen oder eine Kindergarten- und eine Kinderkrippengruppe entstehen. Die beiden Vertreter der Freien Wählergemeinschaft im Ausschuss haben dieser Planung zugestimmt, da nur so die Betreuung aller Kinder im nächsten Jahr sichergestellt werden kann. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack.