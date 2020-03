Neues Raumkonzept Hortkinder in Nittendorf blicken in die Zukunft

Das Team im Kinderhort an der Grundschule in Nittendorf hat sich Anfang des Jahres intensiv damit beschäftigt, wie ein neues Raumkonzept aussehen kann. Den Erzieherinnen und Betreuern ging es darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Hortkinder zu berücksichtigen.

Nittendorf. So wurden schließlich der Kreativraum und das Bauzimmer komplett umstrukturiert. Als nächstes ist mit den Hortkindern in der Nische unter dem Treppenaufgang eine kleine Kuschelecke eingerichtet worden, in der die Mädchen und Jungs sich entspannen und zur Ruhe kommen können.

Im Rahmen dieser Umbauarbeiten haben sich die Erzieher ein besonderes Ritual ausgedacht. Unter dem Motto „Zeitkapsel“ sind die Kinder zu einer kleinen Zeitreise eingeladen worden. Jeder der wollte, konnte sich malend oder schreibend oder Malen auf einem Steckbrief verewigen. Die Idee dahinter ist, dass die Kinder sich überlegen, wie sehe ich aktuell aus und wie in 20 Jahren, also weit in der Zukunft? Die gesammelten Werke wurden dann feierlich hinter der Wandverkleidung in einer Zeitkapsel eingemauert. Dort fristen sie jetzt ihr geheimes Dasein, bis sie vielleicht in vielen Jahren oder gar Jahrzehnten beim nächsten Umbau wiederentdeckt werden. Ein spannender Vorgang, an dem sich die Hortkinder eifrig und mit großer Begeisterung beteiligt haben.