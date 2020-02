Ein Domspatz Josef Kremer gewinnt den Regensburger Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs 2020

Foto: Nisha Gebhard

Beim diesjährigen Stadtentscheid des Deutschen Vorlesewettbewerbs traten am 17. Februar fünfzehn Sechstklässler in der Stadtbücherei Regensburg an. Zuerst stellten die Mädchen und Jungen, die sich als Schulsieger qualifiziert hatten, ein Buch ihrer Wahl vor und präsentierten daraus einen Textabschnitt.