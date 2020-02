Regensburgs kreativer Nachwuchs Vernissage der FOS Gestaltung der Privaten Schulen Breitschaft

Foto: Private Schulen Breitschaft

Neugierige Blicke, prickelnder Sekt und Geigenmusik. In stimmungsvollem Ambiente feierte der Gestaltungszweig der Fachoberschule der Privaten Schulen Breitschaft die Vernissage seiner Ausstellung. Die Schülerinnen und Schüler zeigten Werke zu den Themen „Glück“ und „Heimat“, die sie in ihren zehnwöchigen Praktika in verschiedenen Betrieben angefertigt haben.