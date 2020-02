Aktionstag für Ausbildung Jugendliche und Eltern machten sich schlau

Foto: Julia Kammerer

Das Landratsamt Regensburg lud in Zusammenarbeit mit der Mittelschule Neutraubling zum „Aktionstag für Ausbildung“ ein. Viele Eltern und Schüler nutzten die Chance und informierten sich bei den insgesamt 59 Firmen, Fachschulen und Institutionen an den Ständen oder bei 21 verschiedenen Vorträgen in den Klassenzimmern über Ausbildungsangebote in der Region Regensburg.