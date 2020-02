Sturm „Sabine“ Das Landratsamt Regensburg informiert zum Unterrichtsausfall am Montag

Foto: 123rf.com

Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ entfällt am Montag, 10. Februar, der Schulunterricht an allen öffentlichen Schulen in Stadt und Landkreis Regensburg sowie auch an der Volkshochschule Regensburger Land.