Am Montag, 10. Februar Sturm „Sabine“ führt zu Unterrichtsausfall in der gesamten Oberpfalz

Wie die Regierung der Oberpfalz am Sonntagabend, 9. Februar, mitteilt, fällt wegen des drohenden Sturms „Sabine“, am Montag der Unterricht im gesamten Regierungsbezirk aus.

Ortsmarke. „Am Montag, 10. Februar, fällt der Unterricht aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse/Sturm in der gesamten Oberpfalz aus“, so die Regierung in ihrer Mitteilung, Betroffen sind dabei alle Schularten. Eine Betreuung der Kinder an den Schulen vor Ort sei aber sichergestellt.