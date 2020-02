Sturmwarnung In Stadt und Landkreis Regensburg fällt am Montag der Unterricht aus

Der drohende Sturm „Sabine“ hat nun auch Auswirkungen auf Stadt und Landkreis Regensburg.

REGENSBURG. „Aufgrund des Sturmtiefs ,Sabine‘ mit Sturmböen entfällt am Montag, 10. Februar, in der Stadt und im Landkreis Regensburg der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen“, teil das Landratsamt auf Facebook mit. „Für Schülerinnen und Schüler, welche die Mitteilung nicht mehr rechtzeitig erreicht hat (oder sonstige Gründe) und die daher im Schulgebäude eintreffen, ist eine angemessene Beaufsichtigung in der Schule gewährleistet.“