Zweite Runde „Uni goes downtown“ – Wissenschaftler kommen ins „Degginger“

„Uni goes downtown“ geht am 10. Februar in die zweite Runde. (Foto: Julia Dragan )

„Uni goes downtown“ geht in die zweite Runde: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Regensburg bringen ihre Themen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Denn die Universität Regensburg kommt am Montag, 10. Februar, wieder in die Altstadt Regensburg – ins „Degginger“. Ab 19 Uhr sprechen drei Professorinnen und Professoren jeweils etwa 20 Minuten über Pathologie, #MenschMaschine und Dialekte bei Insekten.