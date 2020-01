Schüler herzlich eingeladen Informationstag der FOSBOS Regensburg am 1. Februar

(Foto: 123rf.com)

Am Samstag, 1. Februar, veranstaltet die FOSBOS Regensburg (Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule) im Schulgebäude an der Fort-Skelly-Straße 31 in Regensburg ihren alljährlichen Informationstag.