Erinnerungsarbeit an Uni Regensburg Ministerrat beschließt Einrichtung eines Zentrums für Erinnerungskultur

(Foto: Petra Homeier)

Der bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 21. Januar beschlossen, an der Universität Regensburg ein Zentrum für Erinnerungskultur einzurichten. Dies stellt einen weiteren Schritt in der bereits lange währenden und seit Sommer 2018 institutionalisierten Kooperation der Universität Regensburg mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und deren international renommiertem Leiter, Dr. Jörg Skriebeleit, dar.