Im Vielberth-Gebäude Universität Regensburg lädt ein zur Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus

(Foto: Ursula Hildebrand)

Die Universität Regensburg ist der festen Überzeugung, dass einer Universität in der momentanen politischen und gesellschaftlichen Situation eine besondere öffentliche Verantwortung und Rolle zukommt. Daher lädt die Universität Regensburg alle Interessierten am Mittwoch, 22. Januar, um 16 Uhr, in den Hörsaal H24 im Vielberth-Gebäude der Universität Regensburg zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus ein.