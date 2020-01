Industrie 4.0 IT-Logistikcluster initiiert Förderprojekt – rund 700.000 Euro Förderung für intelligente und sichere Lösungen in der Fertigung

Projektpartner des Förderprojekts „SISSeC“ (Secure Industrial Semantic Sensor Cloud). (Foto: TechBase)

Die Technische Hochschule Deggendorf, die Universität Regensburg sowie die Unternehmen Hofmann Leiterplatten GmbH, EasyLogix – Schindler & Schill GmbH, ProtectEM GmbH und Segusoft GmbH trafen sich am Donnerstag, 9. Januar 2020, in der TechBase in Regensburg zum Kick-off des Förderprojekts „SISSeC“. Gemeinsam arbeiten die Partner an einer zentralen Cloud-Umgebung für fertigende mittelständische Unternehmen, die es ermöglicht, Daten aus industriellen Sensoren aufzunehmen, zu verarbeiten und gewinnbringend zu verwerten.