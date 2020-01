Bachelor- und Masterstudiengänge Studieren neben dem Beruf – Informationsabend an der OTH Regensburg

Am Mittwoch, 5. Februar 2020, 18 Uhr, lädt die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) zu einem „Großen Informationsabend“ im zentralen Hörsaalgebäude am Forum am Standort Galgenbergstraße 30 der OTH Regensburg ein. Dabei finden parallel Informationsveranstaltungen zu verschiedenen berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengängen der OTH Regensburg statt.

REGENSBURG Die Studiengangverantwortlichen informieren über die jeweiligen Konzepte, stellen die Studieninhalte vor und stehen den Interessierten für individuelle Fragen zur Verfügung. An diesem Abend bietet sich auch die Gelegenheit, in Kontakt mit bereits berufsbegleitend Studierenden und Alumni zu treten und sich über die vielfältigen Möglichkeiten eines berufsbegleitenden Studiums auszutauschen. Berufsbegleitende Bachelorstudiengänge bietet die OTH Regensburg in Betriebswirtschaft, Pflegemanagement, Soziale Arbeit und Bachelor Systemtechnik – alle auch ohne Abitur.

Als berufsbegleitende Master gibt es die Studiengänge Automotive Electronics, Business Administration (MBA), Master Informationstechnologie und Master Leitung und Kommunikationsmanagement (M.A.)

Die Studiengänge sind so aufgebaut, dass die Präsenzveranstaltungen an der OTH Regensburg kompakt als Blockmodell, nach Feierabend oder am Wochenende realisiert werden. Somit sind „unsere berufsbegleitenden Studiengänge so organisiert, dass sie sich auch gut mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbaren lassen“, betont Prof. Dr. Klaudia Winkler, Vizepräsidentin und Leiterin des Zentrums für Weiterbildung und Wissensmanagement (ZWW) der OTH Regensburg.

Dabei stehen alle angebotenen Bachelorstudiengänge nicht nur Absolventinnen und Absolventen mit Abitur offen, sondern auch beruflich Qualifizierten mit abgeschlossener Berufsausbildung und mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen zu den berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengängen sowie zum „Großen Informationsabend der OTH Regensburg“ gibt es unter www.oth-regensburg.de/weiterbildung.