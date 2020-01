Noch Plätze frei Individuelle PC-Schulung unter dem Motto „Jung hilft Alt“

(Foto: Ian Allenden/123RF)

Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse des Sozialwissenschaften Zweiges des städtischen Von-Müller-Gymnasiums unterweisen Seniorinnen und Senioren an PC und Handy. Der Unterricht findet in den PC-Räumen des Gymnasiums in der Erzbischof-Buchberger-Allee 23 in Regensburg statt.