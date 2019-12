Bastelprojekt zu Weihnachten Wieso kaufen, wenn man’s selber machen kann – Johanniter-Kindergarten „Frechdachs“ bastelt Tannenbaum

Während der Weihnachtszeit hat der Johanniter-Kindergarten „Frechdachs“ in Deuerling die Weihnachtsdekoration und einen Weihnachtsbaum selbst hergestellt. Damit auch die Kinder im Johanniter-Kindergarten eine schöne Dekoration in der Einrichtung haben, haben ihre Erzieherinnen kurzerhand ein Bastelprojekt ins Leben gerufen.

DEUERLING Schnell entstand im Hausflur eine „Baum-Bau-Station“ an der mit Kindeskraft und Klebeband die Einzelteile zu einem Tannenbaum verschmolzen. Trotz kleineren Rückschlägen ließ sich die Projektgruppe nicht entmutigen und brachte zur Verzierung bunt bemalte Steine, Tannenzapfen, Chiffontücher und eine LED-Lichterkette am Baum an.

Nach der Fertigstellung des Baumes schafften es die Kinder, mit fertig gepackten Paketen für die Johanniter-Weihnachtstrucker den richtigen Rahmen um ihren selbst hergestellten Baum aus zuvor gesammelten Eierkartons den Eltern zu präsentieren. Die Pakete für die Johanniter-Weihnachtstrucker hatten die Kinder mithilfe der Eltern zuvor gepackt. Diese werden sich am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Weg nach Südosteuropa machen.