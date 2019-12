„Kunstkinder reisen um die Welt“ „KALLe Kallmünz“ feiert Luciafest – Kinder erleben Weihnachtsbrauch aus Schweden

(Foto: Maria Söllner)

„Kunstkinder reisen um die Welt“ – so lautet das Motto des aktuellen Bildungsjahres in der Johanniter-Kinderkrippe „KALLe Kallmünz“. In der Weihnachtszeit sind die Kinder nun in Europa angekommen, genauer gesagt in Schweden. Neben Pippi Langstrumpf haben die Kinder nun den schwedischen Brauch des Luciafestes kennengelernt, insbesondere den Brauch der Lichterboote.