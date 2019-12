„Jung hilft Alt“ Kostenlose PC-Schulung für Senioren

Auch heuer gibt es wieder die attraktive PC-Schulung „Jung hilft Alt!“ der Freiwilligen Agentur Regensburg.

REGENSBURG Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse des Sozialwissenschaften Zweiges des städtischen Von-Müller-Gymnasiums unterweisen Seniorinnen und Senioren an PC und Handy. Der Unterricht findet in den PC-Räumen des Gymnasiums in der Erzbischof-Buchberger-Allee 23 in Regensburg statt.

Das Besondere ist die Eins-zu-Eins-Anleitung. Ein Schüler steht jeweils einem älteren Menschen zur Seite, erläutert das jeweilige Thema und beantwortet individuelle Fragen. Diese Tätigkeit ist ein freiwilliges Engagement der Schülerinnen und Schüler.

Das Angebot wird mit dem Premium-Partner „Meine Bank VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG“ veranstaltet und findet heuer bereits zum elften Mal statt.

Am Mittwoch, 29. Januar 2020, um 14 Uhr geht es um Internet und Sicherheit auf digitalen Geräten, am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 14 Uhr um digitale Kommunikation und soziale Medien und am Mittwoch, 11. März 2020, dreht sich um 14 Uhr alles um Smartphone und Tablet.

Die Kurse sind kostenlos. Um Anmeldung bei der Freiwilligen Agentur des Paritätischen unter der Telefonnummer 0941/ 599 388 620 oder per Mail an freiwilligenagentur.regensburg@paritaet-bayern.de wird gebeten.