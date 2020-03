Für Schüler im Landkreis Hochschule bietet English-Konversations-Plattform

Da derzeit alle Bildungseinrichtungen im Freistaat geschlossen sind, bietet der European Campus Rottal-Inn (ECRI) den Schülerinnen und Schülern im Landkreis Rottal-Inn ab sofort einen besonderen Service an: eine virtuelle Englisch-Konversations-Plattform.

PFARRKIRCHEN. Der ECRI arbeitet bereits seit zwei Jahren eng mit den Schulen in Pfarrkirchen zusammen und hat in dieser Zeit den englischsprachigen Austausch zwischen internationalen Studierenden und Schülerinnen und Schülern vorangetrieben. Initiiert wurde das mittlerweile sehr erfolgreiche Projekt mit der Realschule Pfarrkirchen mit Schülern der 7., 8. und 9. Klassen. Um diesen Austausch auch während der Corona-Krise zu fördern, bietet der ECRI ab dem 26. März regelmäßig eine virtuelle Englisch-Konversations-Plattform an.

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis Rottal-Inn, deren Kenntnisse zumindest für leichte englische Konversation ausreichend sind. Die Treffen auf der virtuellen Plattform werden von den beiden internationalen Studierenden Dumtochi Ezenwa aus Nigeria und James Larson aus den USA durchgeführt.

Ziel der virtuellen Englisch-Konversations-Plattform ist es, bei einem sehr lockeren englischsrachigen Austausch die Freude an der Englischen Sprache zu wecken und die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, die in der Schule erlernten Englischkenntnisse aktiv anzuwenden.

Der Austausch auf der virtuellen Plattform findet vorerst bis einschließlich 16. April regelmäßig montags und donnerstags jeweils von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos und auf Schülerinnen und Schüler im Landkreis Rottal-Inn beschränkt. I

nteressierte werden gebeten sich per E-Mail unter Angabe von Vorname, Nachname, Schule und Klasse unter sekretariat-ecri@th-deg.de anzumelden. Der Zugang zu der virtuellen Plattform ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich und die Teilnehmerzahl begrenzt.