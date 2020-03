Keine Veranstaltungen Coronavirus trifft auch das Infozentrum

Aufgrund der derzeitigen Lage werden die Sonntags-Führungen des Infozentrums während des gesamten Aprils ausgesetzt.

ERING AM INN. Vorerst wird es ebenfalls keinen Flyer mit den Veranstaltungen im Europareservat geben. Auch die für den 1. April 2020 vorgesehene Wiedereröffnung des Infozentrums muss bis auf Weiteres verschoben werden. Aktuelle Infos bekommen Sie derzeit gerne per E-Mail an Infozentrum.Ering@t-online.de.