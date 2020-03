Baubeginn Zusätzlicher Wohnraum für Studenten

In der Alois-Gäßl-Straße baut das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz eine öffentlich geförderte Wohnanlage für Studierende des European Campus Rottal-Inn.

PFARRKIRCHEN. Am 6. März 2020 fand der feierliche Spatenstich im Beisein vom Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, MdL Bernd Sibler, dem 1. Bürgermeister der Stadt Pfarrkirchen, Wolfgang Beißmann, sowie dem Vizepräsidenten der Technischen Hochschule Deggendorf und Campusleiter des European Campus Rottal-Inn, Prof. Dr. Horst Kunhardt, statt. Bis Wintersemester 2021/2022 sollen 60 Wohnplätze entstehen.

Die Wohnanlage wird aus 20 vollmöblierten Wohnungen bestehen. Die 60 Wohnplätze verteilen sich auf acht 2-er-, vier 3-er und acht 4-er Wohngemeinschaften mit gemeinsamer Küche und Bad. Eine Wohngemeinschaft ist mit einem rollstuhlgerechten Bad und unterfahrbarer Küche geplant und eignet sich auch für Studierende mit Handicap. Die Zimmer in den Wohngemeinschaften sind vor allem für die international Studierenden in Pfarrkirchen wichtig. Sie sind bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum oft benachteiligt, weil Vermieter langfristige Mietverhältnisse bevorzugen. Für diese Studierendengruppe ist der Bedarf an günstigem Wohnraum in Pfarrkirchen besonders groß.

Die geplante Bausumme beläuft sich auf voraussichtlich 7.800.000 Euro. Der Freistaat Bayern unterstützt das Bauvorhaben mit einem tilgungsfreien Kredit über 2.017.000 Euro. Die Miete ist während der Dauer der 25-jährigen Zweckbindung gedeckelt und beträgt anfänglich 214,80 Euro. Hinzu kommen ca. 100 Euro Betriebskosten inklusive schnellem Internetanschluss.