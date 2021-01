Online-Seminare Tipps und Hilfen zum beruflichen Wiedereinstieg

Die Agentur für Arbeit veranstaltet am 8. und 10. Februar Online-Seminare.

Region Landshut. Die Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen veranstaltet zwei Online-Infoveranstaltungen zum Thema „Beruflicher Wiedereinstieg“.

Antworten werden bei den Online-Seminaren unter anderem auf folgende Fragen gegeben: Wie finden Frauen und Männer, die ihre Berufstätigkeit wegen der Erziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen unterbrochen haben zurück ins Berufsleben? Wo finden sie Unterstützung? Wie sieht der regionale Arbeitsmarkt aus? Welche ersten Schritte können sie selbst unternehmen? Darüber hinaus erhalten Interessierte weitere hilfreiche Hinweise und Tipps rund um den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Das Modul I am Montag, den 8.Februar von 9 bis 9.45 Uhr beschäftigt sich mit folgendem Thema: „Wichtige Schritte für den Weg zurück in den Beruf“. Das Modul II am Mittwoch, den 10.Februar von 9 bis 9.45 Uhr umfasst die Suche nach einem Arbeitsplatz, insbesondere die Bewerbung und die Stellensuche. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Um Anmeldung mit Angabe des gewünschten Moduls bis zum 27.Januar per E-Mail unter Landshut-Pfarrkirchen.BCA@arbeitsagentur.de wird gebeten. Nach der Anmeldung werden eine Anmeldebestätigung mit Einwahldaten und weitere Informationen zur Veranstaltung übersandt.