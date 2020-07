Neuer Studiengang startet „Hebamme weiterqualifizierend“ an der Hochschule

Examinierte Hebammen können sich noch bis 20. August für den weiterqualifizierenden Bachelorstudiengang an der Hochschule Landshut bewerben.

Landshut. In dieser Form ist er in Bayern einzigartig, der weiterqualifizierende Studiengang im Hebammenwesen an der Hochschule Landshut. Das Studienangebot steht allen examinierten Hebammen offen. „Auch wer ganz frisch von der Hebammenschule kommt, kann sich ab dem Wintersemester 2020/21 an der Hochschule akademisch weiterbilden“, erklärt Studiengangsleiterin Prof. Anne Wiedermann.

Der Start des Studigengangs „Hebamme weiterqualifizierend“ an der Hochschule Landshut ist für Wiedermann vor allem aus einem Grund von großer Bedeutung. „Wir wirken so aktiv einer Zwei-Klassen-Gesellschaft des Hebammenwesens entgegen.“ Gerade die älteren Generationen haben laut Wiedermann hauptsächlich eine fachschulische Ausbildung. Diese sollen im Vergleich zu jüngeren Hebammen, die den Weg der akademischen Ausbildung gehen, nicht benachteiligt werden. „Mit dem neuen Studiengang schaffen wir für jeden und jede die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren“, erklärt Wiedermann. Dies sei auch im Sinne der im Januar umgesetzten EU-Richtlinie zur akademischen Hebammenausbildung.

Der weiterqualifizierende Bachelorstudiengang für examinierte Hebammen startet zum Wintersemester 2020/21 und ist auf fünf Semester ausgelegt. „Es besteht aber die Möglichkeit, die Regelstudienzeit auf vier Semester zu verkürzen, wenn die Praxisphase nebenbei und nicht erst im fünften Semester absolviert wird“, betont die Studiengangsleiterin. „Die Studierenden kommen alle zwei Wochen für drei Tage zum Blockunterricht an die Hochschule und zusätzlich einmal im Semester für eine ganze Woche.“ Nebenbei können Hebammen ihrem Beruf nachgehen, sie sind allerdings nicht dazu verpflichtet.

Die Bewerbungsfrist für den weiterqualifizierenden Studiengang für examinierte Hebammen endet am 20. August. Alle Informationen zum Studium und zur Bewerbung gibt es auf www.studieren-in-landshut.de. Bei Fragen können sich Interessierte außerdem direkt an anna.wiedermann@haw-landshut.de oder claudia.walther@haw-landshut.de wenden.

Der weiterqualifizierende Studiengang soll nicht der einzige in diesem Bereich an der Hochschule Landshut bleiben. Ein grundständiger dualer Studiengang „Hebamme, primärqualifizierend“ (sieben Semester) soll zum Wintersemester 2021/22 starten.