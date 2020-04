Studieren in Zeiten von Corona Semesterstart mit Zoom und Playmobil

Wissenschaftsminister Bernd Sibler im leeren Hörsaal der Hochschule Landshut. Fotos: Schmid

Am kommenden Montag startet an Bayerns Hochschulen das Sommersemester. Präsenzveranstaltungen wird es wegen der Corona-Krise nicht geben. Wie der Lehrbetrieb trotzdem funktionieren soll, hat sich Minister Bernd Sibler in Landshut angesehen. Dort kommt digitale Technik zum Einsatz – und Playmobil.