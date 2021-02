Pandemie „Kelheim wärmt“ – Fleecedecken und CO-Warner für Grundschulkinder in Kelheim

„Kelheim wärmt“ – das ist nun amtlich. Pünktlich zum geplanten Start in den Präsenzunterricht am Montag, 22. Februar, haben Bürgermeister Christian Schweiger und Geschäftsleitender Beamter Georg Sinzenhauser den Schulleiterinnen der Kelheimer Grundschulen, Pamela Bauer (Grundschule Kelheimwinzer), Uschi Eberl (Grundschule Hohenpfahl) und Sandra Schwendner (Grundschule Nord), Fleecedecken für die Schülerinnen und Schüler und CO-Warner für die Klassenräume überreicht.

Kelheim. „Regelmäßiges Lüften ist überaus wichtig, während der Corona-Pandemie mehr als je zuvor. Die CO-Warner zeigen an, wann es in den Klassenzimmern soweit ist, und wenn die Fenster geöffnet sind, können sich die Kelheimer Grundschulkinder in die Decken einmummeln. Dann haben sie es schön warm“, sagt Bürgermeister Christian Schweiger. Alle Kelheimer Grundschulkinder bekommen kostenlos je eine Decke mit dem Schriftzug „Kelheim wärmt“ in der Stadtfarbe rot oder grün, jedes Klassenzimmer ist mit einem CO-Warner ausgestattet. Bürgermeister Christian Schweiger wünscht allen Rektorinnen, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern einen guten Start in den Präsenzunterricht und viel Freude mit den Decken.