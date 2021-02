Wichtige Tipps Guter Start mit Baby – Online-Säuglingspflegekurs startet im Landkreis Kelheim

Die Koordinierende Kinderschutzstelle („KoKi“) und die Koordinierungsstelle für Hebammenversorgung des Landkreises Kelheim starten einen Online-Säuglingspflegekurs.

Landkreis Kelheim. Mütter und Väter, die zum ersten Mal Eltern werden, sind am Anfang oft unsicher und stellen sich unterschiedliche Fragen wie beispielsweise: „Wie halte ich mein Baby? Wie geht das mit dem Wickeln eigentlich?“ An fünf aufeinanderfolgenden Terminen gibt die erfahrene Familienkinderkrankenschwester Nancy Moleda ganz praktische Tipps zum Umgang mit dem Neugeborenen in den ersten Lebenswochen. „KoKi“, die Fachstelle für Frühe Hilfen, möchte so jungen Eltern Sicherheit vermitteln und gleichzeitig eine Brücke zu weiteren Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten bauen.

Sie haben Interesse am Kurs teilzunehmen? Das Team der „KoKi“ erreichen Sie unter den Telefonnummern 09441/ 207-5345 und 09441/ 207-5340 oder gerne per Mail an koki@landkreis-kelheim.de.

„Gerade für junge Familien ist es aktuell schwer, sich auszutauschen oder sich fachlich kompetente Informationen einzuholen. Viele Kurse sind pandemie-bedingt pausiert und auch die Suche nach einer Hebamme gestaltet sich schwierig, deshalb sehe ich dieses kostenfreie Online-Angebot als eine gute Ergänzung, den Start mit Baby zu erleichtern“, so Sabine Eberhart von der Koordinierungsstelle für Hebammenversorgung. Sabine Eberhart ist seit Oktober durch das Förderprogramm des Freistaats Bayern zur Unterstützung, Stärkung und Sicherung der Hebammenversorgung im Gesundheitsamt tätig und informiert Eltern gerne über Hebammenleistungen und weitere Anlaufstellen im Landkreis Kelheim. Sie erreichen Sabine Eberhart unter der Telefonnummer 09441/ 207-6024 oder per Mail an Hebammennetzwerk@Landkreis-Kelheim.de.