Bad Abbach Spendenübergabe an den Elternbeirat des Waldkindergartens „Moosmutzel“

Einige „Moosmutzel“ mit Erstem Bürgermeister Dr. Benedikt Grünewald, Leiterin Julia Stierstorfer (vorn) und zwei Vertreterinnen des Elternbeirats. Foto: Bettina von Sass

Am Freitagmorgen, 12. Februar, überreichte Erster Bürgermeister Dr. Benedikt Grünewald bei frostigen Temperaturen Spendenschecks an den Waldkindergarten in Bad Abbach.