Politik Kreis-SPD startet Initiative für Jugendherberge im Landkreis Kelheim

Nach dem voraussichtlichen Ende der Jugendherberge in Ihrlerstein starten die Sozialdemokraten im Landkreis Kelheim eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass es weiterhin eine Jugendherberge im Landkreis gibt.

Landkreis Kelheim. Die Jugendherberge Ihrlerstein wurde die letzten Jahre bei den Investitionen vernachlässigt, der Investitionsrückstau ist mittlerweile zu hoch. Das Ende für die Sozialdemokraten jedoch nicht alternativlos.

„Für eine Jugendherberge – angepasst auf die heutigen Bedürfnisse und modern ausgestattet - gibt es sicherlich Potential im Landkreis Kelheim. Wir haben eine Vielzahl von Attraktionen zu bieten“, so SPD-Unterbezirksvorstandsmitglied Michael Pöppl. Die Spannweite reicht von der Geschichte der Römer im Kastell Abusina Eining über die Befreiungshalle als Zeichen des Siegs über Napoleons bis hin zur Weltenburger Enge, dem ersten Naturmonument Bayerns, um nur einen marginalen Bruchteil zu nennen. Maria Meixner, stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende und Stadträtin in Kelheim brachte als möglichen Standort das ehemalige Landratsamt in Kelheim ins Spiel. „Die Lage wäre optimal und würde die Attraktivität sicherlich noch einmal steigern.“ Die Kelheimer Innenstadt sei fußläufig erreichbar und auch Wanderungen zum Kloster oder der Befreiungshalle könnten vorgenommen werden, ohne zuvor von Ihrlerstein nach Kelheim kommen zu müssen. Außerdem ist die Anbindung nach Saal – und damit an das Schienennetz – besser. Generell sei man aber für alle Vorschläge offen, solange es die Sache nach vorne bringt, lassen die Sozialdemokraten verlauten.

Den Blick beim Thema Finanzierung richtet die SPD vor allem Richtung München. „Die Bundesländer unterstützen seit jeher die Jugendherbergen. An der Schraube der Höhe dieser Zuschüsse kann man drehen.“, führt Kirsten Reiter, stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende, aus. „Die SPD sei zwar Initiator, wir verstehen uns jedoch als partei- und organisationsübergreifendes Bündnis. Wir würden uns wünschen, dass sich andere Parteien, Verbände und Vereine anschließen“, erläutert Michael Pöppl. „Gemeinsam kann man am meisten erreichen“, so lautet der Tenor der Genossen.

Der SPD-Unterbezirk Kelheim freut sich auf Unterstützung. Infos oder die Möglichkeit, die Petition zu unterzeichnen, gibt es auf der eigens dafür eingerichteten Website www.fuer-kelheim.de. Diese richtet sich an alle Bürger. SPD-Unterbezirksvorsitzende Johanna Werner-Muggendorfer sagte diesem „großartigen Projekt mit Anstoß aus unserer Reihe“ ihre volle Unterstützung zu.