Bildung Am Montag startet der neue Kindergarten in Kelheimwinzer

Wie angekündigt, öffnet die Johanniter-Kindertagesstätte in Kelheimwinzer am Montag, 25. Januar, ihre Türen.

Kelheim. Leiterin Ronja Jess hat beim Möblieren kräftig mit angepackt und befüllt bis zum Start die Regale mit Spielen, Büchern und vielem mehr, was Kindern eine Freude macht. Das Johanniter-Kinderhaus – im Altbau der Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth in Kelheimwinzer – bietet normalerweise Platz für 50 Kindergartenkinder und zwölf Krippenkinder. Am Montag startet das Team mit vier Kindern in der Notbetreuung. Die Stadt Kelheim wünscht Ronja Jess und ihrem Team einen guten Start!