Applaus für ein „Goldstück“ Kindergarten „Lummerland“ verabschiedet Erzieherin Monika Eimer in den Ruhestand

Foto: Ingo Knott, Stadt Abensberg

Im größten Abensberger Kindergarten, dem „Lummerland“ in der Römerstraße, wurde am 15. Dezember die Erzieherin Monika Eimer in den Ruhestand verabschiedet.