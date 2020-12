Bad Abbach Erste Johanniter-Kinderkrippe in Niederbayern – Kinderkrippe „Turmwichtel“ bekommt neuen Träger

Seit dem 1. September sind die Johanniter Träger für die Kinderkrippe „Turmwichtel“in Bad Abbach. Jetzt kamen sie mit dem Bürgermeister Dr. Benedikt Grünewald zu einem ersten offiziellen Termin zusammen, um ein erstes Zwischenfazit zu ziehen.

Bad Abbach. Derzeit gibt es zwei Gruppen bei den „Turmwichteln“, die dritte startet aber schon im März. Für den Start der dritten Gruppe gibt es bereits jetzt ausreichend Anmeldungen. Wenn alle drei Gruppen dann in Betrieb sind, betreuen die pädagogischen Fachkräfte insgesamt 36 Kinder.

Auch beim Personal ist die Johanniter-Kinderkrippe „Turmwichtel“ gut ausgestattet. „Jede Gruppe funktioniert autark und wir haben auch einen Notfallplan, falls wir wegen Corona schließen müssen“, erklärte Melanie Knott, Einrichtungsleiterin der Johanniter-Kinderkrippe „Turmwichtel“. Bevor sie die Stelle in Bad Abbach annahm, hatte sie in einer anderen kleineren Kindertagesstätte der Johanniter als Einrichtungsleiterin fungiert und nahm sich der beruflichen Herausforderung eine Kindereinrichtung ganz neu aufzubauen nur zu gerne an.

Die Gemeinde Bad Abbach sanierte die Kinderkrippe neu und bezog auch die Wünsche von Melanie Knott mit ein. „Wir bedanken uns beim Bürgermeister Dr. Benedikt Grünewald und dem Markt Bad Abbach für die angenehme Zusammenarbeit“, sagte Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern.

Weitere Informationen zur Johanniter-Kinderkrippe „Turmwichtel“ gibt es bei Einrichtungsleiterin Melanie Knott unter der Telefonnummer 09405/ 9577783.