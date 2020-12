Adventskalender Die „Waldzwergerl“ überraschen das Neustädter Alten- und Pfllegeheim

Mit einem Adventskalender der besonderen Art überraschten die 13 Kinder des Mühlhausener Waldkindergartens die Großmütter und Großväter, Mütter und Väter, Frauen und Männer und das Team des Neustädter Alten- und Pflegeheims St. Josef in Neustadt an der Donau.

Neustadt an der Donau. Die „Waldzwergerl“ hatten im Kindergarten und mit ihren Eltern zuhause wild gebastelt, gesägt, geklebt, gehämmert und gemalt. Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich jeden Tag in dieser besonders „staaden“ Zeit bis zum 24. Dezember über ein Kunstwerk aus der Zwergerlwerkstatt freuen. Am 1. Dezember übergab Samuel stellvertretend für alle Waldkinder den Adventskalender für das Altenheim an den Pflegedienstleiter Florian Schön.