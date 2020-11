In kleiner Runde Koordinierende Kinderschutzstelle – Veranstaltung „Erziehungsführerschein“ im Oktober

Die Teilnehmerinnen des Seminars „Erziehungsführerschein“. Foto: Beate Wittmann/LRA Kelheim

In kleiner Runde und unter Einhaltung der zurzeit notwendigen Hygieneregeln fand am Samstag, 24. Oktober, im Landratsamt Kelheim das jährlich stattfindende Seminar „Schritt für Schritt“ statt, der so genannte „Erziehungsführerschein“.