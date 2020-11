Nachfolge Kindergarten „Am Gabis“ in Mainburg mit neuer Leitung

Simone Ketterl übernahm ab 1. September die Leitung des Kindergartens „Am Gabis“ in Mainburg und trat damit die Nachfolge von Betty Kuffer an.

Mainburg. „Wir wünschen Ihnen für den Start in das neue Kindergartenjahr in dieser verantwortungsvollen Position alles Gute“, so Bürgermeister Fichtner. Für Simone Ketterl, selbst Mutter von zwei Kindern, ist der Kindergarten „Am Gabis“ bereits eine langjährige Arbeitsstätte. Seit 2011 ist die gelernte Erzieherin dort tätig. Seit Ende Oktober 2015 übte sie zudem die stellvertretende Leitung aus, ehe ihr zum 1.September 2020 die Leitungsfunktion vom Stadtrat der Stadt Mainburg übertragen wurde.

Der Kindergarten „Am Gabis“ ist seit über vier Jahrzehnten fester Bestandteil der Kinderbetreuung in Mainburg. In vier Gruppen und dem Zusatzangebot einer „Sprach-Kita“ wird dort wertvolle pädagogische Arbeit zum Wohle der Kinder geleistet.

Beim zweiten Treffen mit Bürgermeister Fichtner nutzte Simone Ketterl die Gelegenheit und stellte ihr gesamtes Team vor. Unter anderem die neue stellvertretende Leitung Ramona Eder. Beide freuen sich auf die neue Aufgabe, die sie gemeinsam mit dem Team, aber auch in Zusammenarbeit mit den Eltern angehen möchten.

In gruppeninternen Elternabenden wurde ein neuer Elternbeirat gewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen: Aus der Schmetterlingsgruppe: Andreas Heinzlmeier und Safete Lubovci; aus der Bienengruppe: Katrin Munninger und Antje Glauche; aus der Marienkäfergruppe: Tanja Hampel, Anita Rottengruber und aus der Fischegruppe: Gamze Caglar und Katharina Freudenmacher.