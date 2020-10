Jugendzentrum Das „Gleis1“-Team in Abensberg hat den Lockdown genutzt

Das Abensberger Jugend- und Kulturzentrum „Gleis1“ hätte dieses Jahr das 20-jährige Bestehen gefeiert. Alles kam anders – aber die Verantwortlichen haben die Zeit genutzt und nötige Renovierungen vorgezogen.

Abensberg. Das Jubiläumsfest war für den 11. Juli terminiert. Bereits im Frühjahr waren vier Bands organisiert und die Sponsoren mit im Boot: 20 Jahre Abensberger Jugendzentrum hätte ein schönes Festival werden sollen. „Mitte März kam dann der Lockdown, alles musste abgesagt werden“, so Jugendbetreuer Simon Bernhardt. Schön war dann aber, dass die Sponsoren nicht abgesprungen sind, sondern nun eben für das Ersatz-Jubiläumsfest 2021 mit dabei sind.

„Das war klasse“, unterstreicht seine Kollegin Anja Datzer. Ebenfalls positiv war, so Datzer, dass die für 2021 geplante Erneuerung der gesamten Haus-Elektrik vorgezogen werden konnte. „Die Firma Reng hat schnell zugesagt und so haben wir heute, bis auf den Hauptraum, schon diese Renovierungen erledigt.“ Und das heißt auch, dass der neue Probenraum für Bands ab sofort angeboten werden kann. Der wird gegen Pfand vergeben, Instrumente und Verstärker sind vorhanden. Sogar ein Klavier gibt es hier; das Instrument wurde dem Jugendzentrum geschenkt. „Ich bin gespannt, wie der Raum angenommen wird“, so Bernhardt.

Der Wirkungskreis des Jugendzentrums soll ohnehin etwas erweitert werden, der Verein hat sich bereits umbenannt; was bisher „Jugendzentrum Abensberg e.V.“ war, lautet heute „Jugend- und Kulturzentrum Abensberg e.V.“ – Der 1. Vorstand des Vereins, Fabian Fritz, sieht wie die beiden Jugendbetreuer die Möglichkeit, „das Spektrum zu erweitern“. Deshalb wird es auch einen Kinoraum geben. Einmal wöchentlich können hier Filme gezeigt werden, per Beamer und Leinwand. Gesucht werden noch für die Raumausstattung Euro-Paletten. Fritz bittet: „Wer Euro-Paletten umsonst abzugeben hat, bitte melden!“ Neben den Arbeiten der Elektriker, der Einrichtung des Proberaums und der Vorbereitung des Kinoraums wurde die Zeit genutzt um zu entrümpeln, die Küche auf Vordermann zu bringen, zu weißeln und die Außenanlagen zu säubern. „Alles, wozu man eben nie Zeit hat“, sagt Datzer. Auch der Kicker wurde renoviert, die Brettspiele neu sortiert und eine DVD-Sammlung angelegt.

Die Ende Oktober seit vielen Jahren für ein proppevolles Haus sorgende Halloween-Party wird es dieses Jahr nicht geben. „Das wäre kein Spaß“, sagt Datzer angesichts der nötigen Auflagen. Anfragen für den Band-Proberaum oder um Paletten zu spenden sind möglich unter der Telefonnummer 09443/ 9189180, unter der Mobilnummer 0174/ 5679304 oder per Mail an jugendzentrum-abensberg@web.de – das Jugend- und Kulturzentrum hat montags und mittwochs von 16.30 bis 21 Uhr und freitags von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet.