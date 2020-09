Für den guten Zweck Bücherflohmarkt zu Gunsten der Familienhilfe

Foto: Tony Taylor/123rf.com

Am Sonntag, 27. September, findet im Theater am Bahnhof in Abensberg von 14 bis 17 Uhr ein Bücherflohmarkt zu Gunsten der Familienhilfe statt. Organisiert wird der Flohmarkt vom Team „Offener Bücherschrank“ (der leider aus Corona-Gründen immer noch geschlossen ist), den Helfern der Familienhilfe in bewährter Zusammenarbeit mit VBNA und VdK und den Mitgliedern des Theaters am Bahnhof.