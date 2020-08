Alles Gute, Dietmar! Aventinus Mittelschule Abensberg verabschiedet Konrektor Freyberger

Bildungsreferentin Kellner, Konrektor Freyberger und Rektor Brey. Foto: Ingo Knott/Stadt Abensberg

Im Herbst 2018 kam Dietmar Freyberger als neuer Konrektor zur Aventinus Mittelschule Abensberg. Schnell war der Klassenlehrer und Fachlehrer für Chemie, Mathe und Physik bei den Kolleginnen und Kollegen beliebt, auch Rektor Wolfgang Brey zeigte sich stets begeistert vom „Neuzugang“ in der Abensberger Schullandschaft. Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 aber hat Freyberger eine neue Stelle in Aussicht und zwar in der Nähe seines Wohnortes im Kreis Landshut.