Ruhestand Langjährige Kita-Leiterin der „Villa Kunterbunt“ in Painten verabschiedet

Manuela Wagner, Michael Raßhofer, Roswitha Sokopp und Wolfgang Hesl. Foto: BRK Kreisverband Kelheim/Monika Heckmeier-Walk

Die langjährige Leiterin der BRK-Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Painten wurde in den Ruhestand verabschiedet. Nach fast 25 Jahren, in denen sich Roswitha Sokopp dem Aufbau und der ständigen Weiterentwicklung des Kindergartens widmete, ist das mehr als wohlverdient.