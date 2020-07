Schuljahr zu Ende Abgespeckte Abschlussfeier unter Corona-Regeln an der Aventinus-Mittelschule Abensberg

Anders als gewohnt, aber dennoch herzlich und familiär, verlief die Verabschiedung der neunten und zehnten Klassen der Aventinus Mittelschule Abensberg. Mit perfektem „Baby-Elefant-Sicherheitsabstand“ sagten 57 Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen und 44 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen ihren Lehrerinnen und Lehrern ein Dankeschön für interessante und lehrreiche Schuljahre.

Abensberg. Rektor Wolfgang Brey verwies in seiner Ansprache auf das besondere Schuljahr und die Erfahrungen, die Schüler, Eltern und Lehrer in Zeiten von „Home-Schooling“ und „Distance-Learning“ gemacht haben. Er betonte die Entwicklung, die jeder/jede an der AMA gemacht hat und freute sich darüber, dass jetzt junge Menschen mit guter Ausbildung ins Leben entlassen werden. Der Rektor verwies mit Stolz auf die guten Noten und darauf, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit Geduld und pädagogischem Geschick in den Jugendlichen Herzensbildung, Mitgefühl, Gerechtigkeitssinn, Zuwendung, Verständnis, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft entstehen haben lassen.

Dass die Abschluss-Ergebnisse weit über dem bayerischen Durchschnitt liegen, machte Brey ebenfalls deutlich: Alle Entlass-Schülerinnen und -Schüler unserer Schule schafften erfolgreich den Mittelschulabschluss, 75 Prozent sogar den Qualifizierenden Abschluss!" Im Landesschnitt sind dies lediglich 50 Prozent. „Damit“, so Brey, „haben alle beste Chancen in einer Zeit, in der in ganz Bayern Fachkräfte händeringend gesucht werden“.