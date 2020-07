Zwei Wochen lang Die Kelheimer Spielwoche findet statt

Die gute Nachricht zuerst: Die Kelheimer Spielwoche findet statt! Und das doppelt so lange wie in den vergangenen Jahren. Gleich zwei Wochen, vom 10. bis 14. August und vom 17. bis 21. August, jeweils von 9 bis 16 Uhr, können die Kinder nach Herzenslust das Hüttendorf aufstellen, basteln, malen, lesen und ihr Können bei der Fußballtorwand beweisen.

Kelheim. Die Beteiligten aus dem Rathaus haben seit Anfang Juni an einem Konzept, in welcher Form die Spielwoche entsprechend der Infektionslage vor Ort doch stattfinden kann, getüftelt. Kurz vor Ferienbeginn sind die Planungen nahezu abgeschlossen. Nun stehen sowohl das Programm als auch das Sicherheits- und Hygienekonzept. Die Betreuerinnen und Betreuer sind bereit, und das Bayerische Rote Kreuz Kelheim wird wieder die sanitätsdienstliche Absicherung übernehmen. Das Tragen der Gesichtsmaske ist für alle Kinder, Betreuer und weitere Helfer Pflicht.

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Kinder in diesem Jahr leider auf Stationen wie Schminken, Gipsmasken, Hüpfburg und Wasserrutsche verzichten. Ausfallen muss an den Freitagen leider auch die große Abschlussveranstaltung mit Grillen, an der die Kinder, Eltern, Geschwister und Großeltern bisher teilgenommen haben. Ebenso werden keine selbst zubereiteten Milchmix- und Saftgetränke angeboten, dafür stehen Wasser und Apfelsaft in PET-Flaschen zum Verkauf. Selbstverständlich darf jedes Kind seine eigenen Getränke und Brotzeit mitbringen. Auch in diesem Jahr wird ein warmes Mittagessen angeboten. Das Mitbringen von Geschirr und Becher ist nicht nötig, da das Mittagessen in der gegenüberliegenden Mensa der Wittelsbacher Mittelschule verteilt wird.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, pro Tag dürfen 100 Kinder an der Spielwoche auf die Wiese hinter der Dreifachturnhalle teilnehmen. Die Anmeldung ist bis spätestens 4. August per Mail an angela.steinberger@kelheim.de oder telefonisch unter der Nummer 09441/ 701-0 möglich. Bitte teilen Sie Name des Kindes, Geburtsdatum bzw. Alter, Telefon oder Handynummer, Tage des Besuches/der Besuche der Spielwoche und Teilnahme am Mittagessen mit. Wichtig: Teilnehmen darf nur, wer angemeldet ist und wer gesund ist (die Temperatur wird am Eingang mittels Fieberscan geprüft).

Der Essensplan ist ab 28. Juli auf der Homepage der Stadt Kelheim www.kelheim.de verfügbar. Ein Essen kostet pro Tag mit einem Getränk vier Euro, der Eintritt beträgt drei Euro (Geld bitte passend bereithalten).

Auch wenn die Spielwoche dieses Jahr etwas anders ablaufen wird wie gewohnt, werden die Betreuerinnen und Betreuer gemäß dem Motto „Abenteuer“ alles geben, damit die Tage aufregend und die Kinder viel Freude bei der Spielwoche haben werden.