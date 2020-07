Corona-Pandemie Ferienpassaktion 2020 des Landkreises Kelheim abgesagt – stattdessen gibt es „Ferien dahoam!“

Der Landkreis Kelheim hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, die Ferienpassaktion 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen.

Landkreis Kelheim. Daher hat das Kreisjugendamt Kelheim im Rahmen von „Jungsein im Landkreis Kelheim“ eine Online-Alternative zur normalen Ferienpassaktion unter dem Motto „Ferien dahoam!“ erarbeitet. Es werden Ideen vorgestellt, die die Kinder alleine oder mit den Eltern bzw. Freunden oder Geschwistern umsetzen können. Ab 27. Juli finden Kinder und Eltern drei Mal wöchentlich unter www.landkreis-kelheim.de verschiedene Bastelanleitungen, Koch- und Backrezepte, aber auch Mitmachaktionen mit vielen Überraschungen. Unter anderem gibt es Bastelanleitungen für Lesezeichen, Traumfänger und Upcycling-Ideen, aber auch Rezepte für Nudeln mit Soße, Muffins, Pizza oder Eistee. Die Kinder können Fotos der fertiggestellten Sachen per Mail an jungsein@landkreis-kelheim.de senden. Auf jeden, der mitmacht, warten tolle Überraschungen. Außerdem werden die Kinder dazu aufgefordert, Sehenswürdigkeiten, Orte oder Ereignisse, die sie mit dem Landkreis Kelheim verbinden, mit Gegenständen, die sie Zuhause haben, nachzubauen. Dabei handelt es sich um ein Gewinnspiel. In Zusammenarbeit mit „Nah-türlich! Umweltbildung und Naturerlebnis“ wurden fünf Wege im Landkreis Kelheim ausgesucht, die die Kinder während der Sommerferien zu Fuß oder mit dem Fahrrad begehen oder befahren können und dabei Fragen vorfinden. Die Antworten zu diesen Fragen können an das Kreisjugendamt geschickt werden. Auch hier können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen tolle Gewinne absahnen. Außerdem veranstaltet das Kreisjugendamt einen Fotowettbewerb. Zum Thema „Hier fühle ich mich wohl“ werden die Kinder dazu aufgefordert, Fotos zu machen und auch an das Kreisjugendamt zu schicken. Natürlich warten auch hier Überraschungen auf die Teilnehmenden. Die Mail-Adresse für die Fotos lautet ebenfalls jungsein@landkreis-kelheim.de. Bei allen Einsendungen müssen unbedingt die Teilnahmebedingungen, die ebenfalls auf der Homepage zu finden sind, beachtet werden.

Weitere Informationen zur Ferienpassaktion unter dem Motto „Ferien dahoam!“ sind unter der Telefonnummer 09441/ 207-5370 bei Frau Kandlbinder erhältlich.